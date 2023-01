O presidente da Fifa Gianni Infantino condenou o caso de racismo contra o zagueiro francês Umtiti e o atacante Lameck Banda no jogo entre Lecce e Lazio pelo Campeonato Italiano. A partida ocorreu ontem, 4, e terminou com a vitória do Lecce por 2 a 1. Torcedores da Lazio entoaram cânticos racistas contra jogadores africanos da equipe da casa. A partida chegou a ser paralisada pelo árbitro da partida. Os torcedores do time da capital italiana possuem um histórico de manifestações racistas. Infantino subiu o tom contra a atitude em suas redes sociais. Solidariedade com Samuel Umtiti e Lameck Banda. Vamos gritar bem alto e claro, não ao racismo. Que a imensa maioria da torcida, que é gente de bem, se levante para calar a boca de todos os racistas de uma vez por todas!”, escreveu o suíço. Após o jogo, Lecce manifestou apoio ao seus jogadores. Umtiti deixou o gramado bastante emocionado. “Os cânticos racistas foram abafados por cantos de encorajamento. Todos os adeptos giallorossi começaram a gritar apenas um nome, Samuel Umtiti”, disse o clube em sua conta oficial no Twitter. Nesta quinta-feira, 5, o Barcelona, divulgou uma mensagem em apoio ao jogador. “O FC Barcelona apoia totalmente Samuel Umtiti e se mantém firme em sua total oposição a toda e qualquer forma de violência, racismo, xenofobia e intolerância”, escreveu o clube catalão.

