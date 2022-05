Avalie o post

Devido a elevação das águas, áreas de comunidades ribeirinhas que são diretamente impactadas pela cheia, receberam nesse fim de semana, ações do Plano de Contingência da Operação Cheia 2022. A vistoria faz parte da fase de preparação para resposta ao desastre de enchente do rio Amazonas. A estimativa é de que 14 comunidades sejam afetadas, principalmente as que estão localizadas à margem esquerda do rio, ainda dentro do perímetro de Manaus.

Segundo o secretário executivo da Defesa Civil Municipal, coronel Fernando Junior, devido a celeridade e a situação encontrada nas comunidades, a expectativa é de que em breve seja decretada situação de emergência.

O Secretário ressalta que a visita nas comunidades teve o objetivo de fazer um levantamento da real situação dos moradores dessas áreas, para que caso esse ano chegue na cota registrada em 2021, ou ultrapasse os 30 metros e 02 centímetros, o órgão consiga dar uma resposta imediata para minimizar os problemas enfrentados pelos comunitários.

A defesa civil ressalta que os moradores de locais atingidos tanto na capital, como no interior podem solicitar visita técnica do órgão por meio do Zap Cheia, através do número 98431-7941, que funciona apenas para envio de mensagens de texto e vídeos, de segunda a sexta-feira, das 08h as 14h.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

