Avalie o post

Popularmente conhecida como “óleo elétrico”, a Piper Callosum, uma das plantas mais tradicionais da região amazônica, está sendo alvo de um estudo da (Fapeam) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas no Município de Itacoatiara, que busca identificar as principais características produtivas e a possibilidade do manejo para a produção de óleo essencial com alto teor de safrol, um composto orgânico de grande interesse para a indústria alimentícia e farmacêutica, oferecendo uma fonte de renda alternativa para o interior do estado.

Segundo o coordenador do estudo, doutor em Química, Geone Corrêa, o safrol possui diversas aplicações como em fragrância, inseticida e desinfetante, além de ser um importante precursor de heliotropina, tipo de fixador utilizado na indústria de perfumaria.

A pesquisa iniciou em outubro de 2020. O experimento foi instalado e conduzido na área de experimentação do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia ICET/Ufam, desenvolvida em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto. Em junho de 2021, foi feito o transplantio das estacas e realizado o acompanhamento. Neste ano, foi iniciada a coleta do material para obtenção dos óleos essenciais, para verificar o rendimento e melhores condições de produtividade da espécie.

Dentre os resultados esperados está o registro de dados inéditos sobre a melhor forma de cultivo para obtenção de alto teor de safrol no óleo essencial da espécie estudada, potencial farmacológico e, por fim, considerado como principal resultado a transferência da tecnologia para produtores rurais como uma alternativa econômica ao extrativismo tradicional na Amazônia.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

source