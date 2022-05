Avalie o post

Neste domingo é celebrado o Dia das Mães e a Maternidade Divina de Maria contribuiu para a história da salvação. Aceitar o propósito de gerar o Cristo Jesus em seu ventre, faz desta mulher exemplo de generosidade e obediência a Deus.

As mulheres são citadas em muitas passagens bíblicas. Sua presença é marcante e fundamental para a vida da igreja. A maioria dos serviços pastorais, coordenações e representações são realizados pelas mulheres que são esposas, mães e avós. Dedicadas a missão do lar e também da igreja, são elas que mantém firma a base da evangelização.

O pároco da igreja São Francisco das Chagas, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, Frei Paulo Xavier, afirma que Maria é um exemplo de despojamento, e através de seu ventre é concretizado o projeto de salvação.

Existem as mães que geram um filho no ventre e há aquelas que geram no coração, como a Jornalista e devota de Nossa Senhora, Elza Mestrinho, que se viu em uma situação desafiadora, quando o sobrinho de apenas seis anos decidiu morar com ela. Devota fervorosa de Nossa Senhora, buscou na vida de Maria, a base para ser um exemplo de maternidade para o sobrinho.

Elza afirma que Maria é o melhor modelo de maternidade, e que as mães que buscam seguir seu exemplo, terão sempre as repostas para os desafios.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

