O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) da Prefeitura de Manaus informou por meio de nota oficial de que não haverá paralisação do transporte coletivo urbano, nesta segunda-feira (9), conforme chegou a ser noticiado pelo Sindicato dos Rodoviários em protesto a ameaça da demissão de trocadores de ônibus.

Após diálogo entre as partes, uma negociação foi concluída entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), com mediação do IMMU.

Dessa forma, o transporte coletivo deve operar normalmente, garantindo o deslocamento da população com regularidade e segurança.

A Prefeitura de Manaus seguirá acompanhando de perto o andamento das operações, reafirmando seu compromisso com a mobilidade urbana e com o direito de ir e vir dos cidadãos.

Ameaça

Antes da reunião deste domingo (8), os rodoviários ameaçavam uma paralisação geral do transporte público em protesto contra a demissão de 600 cobradores anunciada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, a decisão dos empresários descumpre um acordo firmado com a categoria, que previa redução de até 15% do quadro de cobradores, restrita a linhas consideradas deficitárias. No entanto, a proposta atual representa uma redução de 35%, o que geraria uma demissão em massa nos próximos dias.

“Na segunda-feira, possivelmente, entraremos em greve 100% em toda Manaus. Tudo por conta dos empresários não cumprirem o acordo em vigor. Eles querem demitir 600 cobradores e isso não vamos aceitar. Vai ter guerra”, declarou Givancir.

O sindicalista afirma que o acordo foi aprovado em assembleia com os trabalhadores, com base na justificativa de que algumas linhas operam com arrecadação quase nula em dinheiro, o que reduziria a necessidade de cobradores nesses trechos. No entanto, a ampliação da medida para outras linhas não foi negociada com a categoria.

