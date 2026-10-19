A Eneva, maior operadora privada de gás natural do Brasil, está com quatro vagas de emprego abertas para atuação em Silves, no Amazonas. As vagas são para os seguintes cargos: Médico(a) do Trabalho; Técnico de Planejamento e Manutenção; Operador de Planta; e Jovem Aprendiz na função de RH. Todas as oportunidades são pelo regime de contratação celetista.

As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela página oficial da Eneva: https://eneva.compleo.com.br, onde também estão disponíveis mais detalhes sobre as vagas e informações sobre benefícios oferecidos, requisitos e etapas do processo seletivo.

A Eneva valoriza a diversidade e inclusão, destinando suas vagas também a pessoas com deficiência (PCDs). A companhia reforça que não solicita qualquer tipo de pagamento durante o processo seletivo e que todos os contatos com candidatos são realizados exclusivamente por e- mails corporativos.

Compromisso com o desenvolvimento nas regiões onde atua

A Eneva acredita que sua atuação vai além da geração de energia, promovendo desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde está presente. No Amazonas, sua presença já contribuiu para a criação de mais de 3,5 mil empregos diretos e indiretos, com expectativa de alcançar 4 mil postos no pico das obras do projeto Azulão 950, priorizando a contratação de mão de obra local.

Direcionado ao empreendedorismo feminino, o projeto Elas Empreendedoras está presente no Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Roraima e Sergipe, e capacita mulheres em situação de vulnerabilidade social, sendo um propulsor para geração de renda e conquista da autonomia. É uma iniciativa que já recebeu R$ 4,7 milhões em investimentos e já beneficiou diretamente mais de 633 famílias.