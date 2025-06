Visuliazação: 0

O maior espetáculo folclórico a céu aberto do mundo acontece nos dias 27, 28 e 29 de junho deste ano, no Bumbódromo, arena de espetáculos do 58° Festival de Parintins. Para a disputa oficial, os bois Caprichoso e Garantido contam com itens individuais que compõe notas nas três noites de apresentação dos bumbás.

Cada boi se apresenta por até duas horas e meia, com a presença de 21 itens oficiais, sendo eles divididos em três blocos que seguem suas características.

O “Bloco A” compreende quesitos comuns e musicais; o “Bloco B”, itens relativos à cenografia e coreografia; e o “Bloco C” reúne a parte artística do evento.

Cada bloco é julgado por um grupo de três jurados com especializações voltadas para as necessidades específicas. Com objetivo de esclarecer quem são os artistas decisivos no espetáculo, o “Rios na Ilha”, reuniu as principais informações sobre o que cada um deles deve desenvolver durante suas apresentações no Bumbódromo.

Item 1 – Apresentador

Anfitrião, Mestre de Cerimônia e Porta-voz. A figura do apresentador, na prática, é quem conduz a apresentação chamando a atenção para cada etapa/item.

É uma das figuras centrais do espetáculo por ser responsável por contar ao público toda a história que está sendo apresentada, com base no tema proposto.

No Caprichoso o apresentador é o Edmundo Oran e no Garantido é Israel Paulain.

Item 2 – Levantador de Toadas

O levantador de toadas é o responsável por cantar as toadas, interpretando-as da melhor forma para garantir as pontuações e agitar a torcida na arquibancada do Bumbódromo. É isso mesmo, o item 2 é quem agita as galeras.

No Caprichoso o levantador é o Patrick Araújo, já no Garantido é David Assayag.

Item 5 – Porta-Estandarte

A porta-estandarte leva o pavilhão que representa a associação folclórica. Precisa conduzir com garra e força o estandarte. Os jurados avaliam o bailado, garra, desenvoltura, simpatia, elegância e alegria. No Caprichoso, Marcela Marialva, no Garantido, Jeveny Mendonça.

Item 6 – Amo do Boi

O amo do boi é o dono da fazenda, menestrel que tira versos dentro dos fundamentos da noite. Responsável por entoar versos exaltando o boi, sua torcida e claro, provocando o adversário.

No Caprichoso, Caetano Medeiros, já no Garantido é João Paulo Faria.

Item 7 – Sinhazinha da Fazenda

Filha do dono da fazenda, representa uma jovem apaixonada pelo bumbá dentro do auto do boi. Os jurados avaliam beleza, leveza, graça, desenvoltura, simplicidade e alegria. Na arena, destaca-se o “Duelo das Valentinas”. No Caprichoso, Valentina Cid, no Garantido, Valentina Coimbra.

Item 8 – Rainha do Folclore

É representante da manifestação popular, das lendas, histórias e costumes. Quem interpreta a rainha deve apresentar-se com desenvoltura e indumentária, ressaltando as manifestações que formam a cultura brasileira. Os jurados avaliam: beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação.

No Caprichoso, Cleise Simas, no Garantido, Lívia Christina.

Item 9 – Cunhã-Poranga

Moça bonita, sacerdotisa, guerreira e guardiã. Cunhã-Poranga é a moça mais bela da aldeia. São méritos para pontuação: beleza, simpatia, garra, desenvoltura e incorporação.

É a nativa incorporando toda a ancestralidade dos povos indígenas. Mostra a luta e o poder da mulher.

No Caprichoso, Marciele Albuquerque, no Garantido, Isabelle Nogueira.

Item 10 – Boi-Bumbá (Evolução)

Símbolo da manifestação popular, motivo e razão de ser do festival. Quem dá os movimentos é o tripa do boi, ao evoluir e bailar na arena, carregado de simbolismo e o propósito da festa.

No Caprichoso, Alexandre Azevedo e Edson Júnior, no Garantido, Batista Silva, Denildo Piçanã e Denison Piçanã.

Item 12 – Pajé

Curandeiro, xamã, sacerdote, ponto de equilíbrio das tribos. No Auto do Boi, quem salva o Pai Francisco da morte é o Pajé, que ressuscita o boi antes de uma tragédia acontecer. No Caprichoso, Erick Beltrão, no Garantido, Adriano Paketá.

