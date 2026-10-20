Ei, cinéfilos e maratonistas de plantão, o streaming tá pegando fogo hoje com lançamentos imperdíveis que vão te prender do sofá até o fim da madrugada! Se você curte thrillers, super-heróis e aventuras épicas, prepare a pipoca porque a lista de hoje é puro ouro.

Maçã Podre (7.1/10) é o filme que tá bombando com sua trama maluca de uma professora presa em um dilema ético hilário e tenso; vale assistir pela reviravolta inteligente e humor negro que te faz rir e pensar ao mesmo tempo, disponível em Netflix e Prime Video.

Cara-de-Barro (8.1/10) traz a origem sombria de um vilão icônico com ação explosiva e reviravoltas psicológicas que impressionam; não perca essa montanha-russa emocional, rolando no Max e Disney+.

Tenzing (8.3/10) é puro gás para quem ama histórias de superação, com um herói real que desafia o Everest de forma eletrizante; assista já no Prime Video ou Netflix para sentir o frio na barriga.

Masterplan (7.1/10) mistura roubo, família e comédia caótica em um plano genial que diverte do início ao fim; a química dos personagens é viciante, confira no Disney+ e Max.

Link Click (8.0/10) é a série que mistura fantasia e mistério com poderes de foto que te deixam vidrado nos episódios; ideal pra quem gosta de plot twists, disponível na Netflix.

Crystal Lake (8.5/10) entrega terror psicológico pesado com origem perturbadora que vai te fazer suar frio; fã de suspense? Corre pro Max e Prime Video agora.

Amor Disfarçado (0.0/10) surpreende com romance e investigação que mistura tensão e química irresistível entre os protagonistas; perfeito pra quem ama dramas coreanos, rolando na Netflix e Disney+.

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