A Defensoria Pública do Amazonas (DPAM) realizará, de 3 a 5 de novembro, a sétima edição de 2026 do Mutirão Previdenciário, desta vez no município de Anamã (a 165 quilômetros de Manaus). A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população à Justiça e oferecer orientação jurídica e serviços voltados à garantia de direitos previdenciários, assistenciais, de Registro Civil e de Família.
Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, das 8h30 às 17h, com exceção do dia 5 de novembro, quando acontecerão das 8h30 às 14h, no Ginásio Poliesportivo Valdemir Câmara, localizado na rua Raimundo Tavares, nº 614.
Durante o mutirão, a população terá acesso à orientação jurídica sobre benefícios previdenciários e assistenciais, elaboração de requerimentos administrativos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e propositura de ações judiciais na área previdenciária. A programação também contará com atendimento médico para atualização de laudos, além de serviços relacionados às áreas de Registro Civil e Direito de Família.
“A ação busca facilitar o acesso aos serviços públicos e jurídicos, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades para obter informações, encaminhar solicitações administrativas ou buscar seus direitos na Justiça. O mutirão mostrou que é um modelo que funciona, e por isso seguimos com a agenda. De 3 a 5 de novembro, estaremos em Anamã, levando o mesmo atendimento à população de lá”, destacou Renata Visco, defensora pública e diretora de Estratégia e Inovação Organizacional da Defensoria.
Sobre o Mutirão Previdenciário
A iniciativa da Defensoria Pública tem como finalidade a realização de atendimento multidisciplinar nas comarcas do interior e da Região Metropolitana do Amazonas, visando à implementação de direitos previdenciários e assistenciais, à redução de demandas represadas e à facilitação do acesso à Justiça para populações vulneráveis que enfrentam dificuldades geográficas ou ausência de agências e órgãos previdenciários locais.
Em 2026, a iniciativa já passou pelos municípios de Codajás, Itacoatiara, São Gabriel da Cachoeira, Maués, Humaitá e Parintins. Somados, os atendimentos realizados já ultrapassaram mil registros, alcançando moradores que vivem nas sedes dos municípios e em comunidades mais afastadas.
Serviço
O quê: 7ª edição do Mutirão Previdenciário de 2026
Quando: 3 a 5 de novembro de 2026
Horário: das 8h30 às 17h nos dias 3 e 4; das 8h30 às 14h no dia 5
Onde: Ginásio Poliesportivo Valdemir Câmara
Endereço: rua Raimundo Tavares, nº 614, Anamã (AM)
Atendimento: por ordem de chegada
Serviços: orientação jurídica previdenciária e assistencial, requerimentos administrativos ao INSS, ações judiciais previdenciárias, atendimento médico para atualização de laudos e serviços nas áreas de Registro Civil e Família
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