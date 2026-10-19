Ministério da Agricultura confirma foco da doença de Newcastle em granja de perus em SC

Ministério da Agricultura confirma foco da doença de Newcastle em granja de perus em SCO Ministério da Agricultura registrou um foco da doença de Newcastle (DNC) em uma criação comercial de perus em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (19) em coletiva de imprensa pelo ministro André de Paula.Em nota, no início da tarde, o ministério esclareceu que “a ocorrência não apresenta manifestação clínica” – ou seja, houve a detecção do vírus, mas não da doença nos animais confinados (confira a nota oficial mais abaixo).✅Clique e siga o canal do g1 SC no WhatsAppA TV Globo apurou em Brasília que a granja foi fechada e tem 6.000 animais. Foram iniciados também trabalhos para eliminar o foco e outros estabelecimentos na região serão analisados.“O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial, com suspensão da movimentação de aves. As medidas de controle, contenção e erradicação do foco serão executadas conforme as diretrizes do Plano de Contingência para Influenza Aviária e Doença de Newcastle”, diz a nota do MAPA.O ministério esclareceu ainda que, apesar da necessidade de adoção de medidas sanitárias, o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações.A ocorrência será notificada à Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) e aos parceiros comerciais do Brasil. Conforme a nota, novas informações serão divulgadas à medida que as investigações e as ações de controle avançarem.Criação de perus – imagem ilustrativaErnesto de Souza/Ed. GloboO que é a doença de Newcastle?A DNC é uma enfermidade viral que contamina aves domésticas e silvestres. Ela é causada pelo vírus pertencente ao grupo paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1). Com isso, as aves apresentam sinais respiratórios, seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça.A doença é transmitida por aves migratórias infectadas que fazem rotas comuns através dos continentes. Por conta disso, elas podem ter ocorrência em qualquer lugar do mundo.A doença pode causar, no máximo, conjuntivite transitória em humanos, podendo durar cerca de uma semana. A transmissão ocorre pelo contato, e não pelo consumo.Confira a nota oficial do Ministério da AgriculturaO Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, em 18 de outubro de 2026, um foco da doença de Newcastle em um estabelecimento de avicultura comercial de corte de perus localizado no município de Nova Itaberaba, em Santa Catarina.A ocorrência foi identificada durante investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial de Santa Catarina e confirmada por análise realizada no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como laboratório de referência internacional para o diagnóstico da doença.O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial, com suspensão da movimentação de aves. As medidas de controle, contenção e erradicação do foco serão executadas conforme as diretrizes do Plano de Contingência para Influenza Aviária e Doença de Newcastle.A doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causada por vírus virulento do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1), conforme os critérios estabelecidos pela OMSA.O Mapa ressalta que, apesar da necessidade de adoção de medidas sanitárias para controlar a ocorrência, o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações.A ocorrência será notificada à OMSA e aos parceiros comerciais do Brasil, em cumprimento aos compromissos internacionais de transparência sanitária. Novas informações serão divulgadas à medida que as investigações e as ações de controle avançarem.VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias