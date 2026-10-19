A Quasar Cia de Dança apresenta, nesta terça-feira (20/10), às 20h, no Teatro Amazonas, o espetáculo “Menos da Metade”, que marca o início da circulação nacional da companhia. Criada pelo coreógrafo Henrique Rodovalho, com direção geral de Vera Bicalho, a montagem reúne oito bailarinos em cena e aborda a crise ambiental a partir da beleza, da fragilidade e da resistência do Cerrado, bioma que já perdeu mais da metade de sua vegetação natural.
Com uma linguagem que une dança contemporânea, música e teatralidade, o espetáculo acompanha as transformações do Cerrado, entre o período de chuvas e a seca, e provoca uma reflexão sobre os impactos do desmatamento, das queimadas e da exploração do território.
Os ingressos custam R$ 10 para a plateia, enquanto os demais assentos têm entrada livre. As vendas são pelo site shopingressos.com ou na bilheteria do Teatro Amazonas.
Quando: Terça-feira, 20 de outubro de 2026
Horário: 20h (início do espetáculo)
Onde: Teatro Amazonas – Largo de São Sebastião, Centro
Ingressos: R$ 10 (plateia) e entrada livre nos demais assentos
Vendas: shopingressos.com ou bilheteria do Teatro Amazonas
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