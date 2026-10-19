A severa poluição atmosférica provocada pelas queimadas levou 559 pessoas a buscar atendimento médico na rede estadual de saúde em Manaus entre os dias 1º e 17 de outubro. Os dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) revelam um pico de demanda no último sábado (17), quando 92 pacientes foram acolhidos nas unidades de emergência. Na data, a concentração de partículas finas (PM2.5) na capital chegou a atingir 59,2 vezes o nível máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de acordo com monitoramento da plataforma IQAir.
Diante do agravamento da crise respiratória na Região Metropolitana, o Governo Federal e o Governo do Estado anunciaram o fortalecimento imediato das ações de contenção do fogo. As medidas incluem a criação de um Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e a ampliação dos recursos operacionais para 16 aeronaves, quatro esquadrões de helicópteros, dois navios e novo contingente de brigadistas. A nova estrutura de comando integrada visa agilizar o envio de insumos e o combate aos focos de incêndio florestal espalhados pelo interior amazonense.
Riscos à Saúde e Grupos de Vulnerabilidade
A exposição contínua à fuligem e aos gases tóxicos atinge de forma mais severa os grupos de maior risco, que incluem crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares pré-existentes (como asma, bronquite, enfisema e hipertensão). Entre os sintomas mais relatados nos prontuários de atendimento estão tosse seca, falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, febre, irritação na garganta, cansaço excessivo e náuseas.
Medidas Preventivas para Evitar Hospitalizações
Para reduzir o impacto do ar poluído e evitar complicações que exijam idas aos pronto-socorros, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) orienta adotar os seguintes cuidados diários:
- Evitar exposição direta: Mantenha portas e janelas fechadas nos horários de maior densidade de fumaça.
- Restringir exercícios: Suspenda qualquer atividade física ao ar livre até a melhora dos índices da qualidade do ar.
- Uso de proteção respiratória: Utilize máscaras do tipo N95, PFF2 ou cirúrgicas ao precisar sair de ambientes fechados.
- Umidificação de ambientes: Use umidificadores de ar, bacias com água ou toalhas úmidas dentro de casa.
- Hidratação constante: Aumente a ingestão diária de água para manter as vias aéreas hidratadas e facilitar a eliminação de secreções.
Onde Procurar Atendimento Médico em Manaus
Em casos de sintomas leves ou moderados (como irritação nos olhos, coriza ou tosse esporádica), a orientação é procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do seu bairro. Caso o paciente apresente sinais de gravidade — como falta de ar intensa, chiado no peito, dor no tórax ao respirar ou febre persistente —, deve-se buscar imediatamente os Prontos-Socorros Adultos e Infantis da capital (como o SPA Coroado, SPA Alvorada, SPA Zona Sul, PS João Lúcio, PS 28 de Agosto ou PS Infantil Zona Leste).
O post Fumaça em Manaus leva centenas aos hospitais; veja medidas preventivas e onde procurar atendimento médico apareceu primeiro em Portal Você Online.
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