A severa poluição atmosférica provocada pelas queimadas levou 559 pessoas a buscar atendimento médico na rede estadual de saúde em Manaus entre os dias 1º e 17 de outubro. Os dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) revelam um pico de demanda no último sábado (17), quando 92 pacientes foram acolhidos nas unidades de emergência. Na data, a concentração de partículas finas (PM2.5) na capital chegou a atingir 59,2 vezes o nível máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de acordo com monitoramento da plataforma IQAir.

Diante do agravamento da crise respiratória na Região Metropolitana, o Governo Federal e o Governo do Estado anunciaram o fortalecimento imediato das ações de contenção do fogo. As medidas incluem a criação de um Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e a ampliação dos recursos operacionais para 16 aeronaves, quatro esquadrões de helicópteros, dois navios e novo contingente de brigadistas. A nova estrutura de comando integrada visa agilizar o envio de insumos e o combate aos focos de incêndio florestal espalhados pelo interior amazonense.

Riscos à Saúde e Grupos de Vulnerabilidade

A exposição contínua à fuligem e aos gases tóxicos atinge de forma mais severa os grupos de maior risco, que incluem crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias ou cardiovasculares pré-existentes (como asma, bronquite, enfisema e hipertensão). Entre os sintomas mais relatados nos prontuários de atendimento estão tosse seca, falta de ar, dor no peito, dor de cabeça, febre, irritação na garganta, cansaço excessivo e náuseas.

Medidas Preventivas para Evitar Hospitalizações

Para reduzir o impacto do ar poluído e evitar complicações que exijam idas aos pronto-socorros, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) orienta adotar os seguintes cuidados diários:

Evitar exposição direta: Mantenha portas e janelas fechadas nos horários de maior densidade de fumaça.

Mantenha portas e janelas fechadas nos horários de maior densidade de fumaça. Restringir exercícios: Suspenda qualquer atividade física ao ar livre até a melhora dos índices da qualidade do ar.

Suspenda qualquer atividade física ao ar livre até a melhora dos índices da qualidade do ar. Uso de proteção respiratória: Utilize máscaras do tipo N95, PFF2 ou cirúrgicas ao precisar sair de ambientes fechados.

Utilize máscaras do tipo N95, PFF2 ou cirúrgicas ao precisar sair de ambientes fechados. Umidificação de ambientes: Use umidificadores de ar, bacias com água ou toalhas úmidas dentro de casa.

Use umidificadores de ar, bacias com água ou toalhas úmidas dentro de casa. Hidratação constante: Aumente a ingestão diária de água para manter as vias aéreas hidratadas e facilitar a eliminação de secreções.

Onde Procurar Atendimento Médico em Manaus

Em casos de sintomas leves ou moderados (como irritação nos olhos, coriza ou tosse esporádica), a orientação é procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do seu bairro. Caso o paciente apresente sinais de gravidade — como falta de ar intensa, chiado no peito, dor no tórax ao respirar ou febre persistente —, deve-se buscar imediatamente os Prontos-Socorros Adultos e Infantis da capital (como o SPA Coroado, SPA Alvorada, SPA Zona Sul, PS João Lúcio, PS 28 de Agosto ou PS Infantil Zona Leste).

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