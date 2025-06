Visuliazação: 0

Após empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação, Portugal venceu a Espanha por 5 a 3 nos pênaltis neste domingo em Munique e se tornou a primeira seleção bicampeã da Liga das Nações. Em sua quarta edição, a competição sempre teve Portugal ou Espanha na decisão do torneio. Os portugueses foram os primeiros campeões em 2019, e os espanhóis venceram em 2023. A França ficou com o título em 2021.

Gonçalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes e Rúben Neves marcaram para os portugueses. Merino, Baena e Isco acertaram as cobranças da Espanha, e Morata errou sua tentativa, a quarta da Espanha. No esperado confronto geracional entre Cristiano Ronaldo, 40 anos, e Lamine Yamal, 17, o veterano português não teve uma exibição de gala, mas foi bem mais decisivo do que a estrela em ascensão espanhola, fazendo o gol que decretou o empate em 2 a 2 no tempo normal. Yamal teve atuação apagada. Cristiano Ronaldo foi substituído no final do tempo normal, e o espanhol saiu no intervalo da prorrogação.

A decisão começou com muita movimentação. Os portugueses começaram atacando, mas deixaram muito espaço pelo lado esquerdo do ataque rival, onde Nico Williams era muito incisivo e criava muito perigo para o goleiro português Diogo Costa. Mas foi em uma jogada construída pela direita da Espanha que saiu o primeiro gol do jogo.

Em um rápido ataque espanhol, Lamine Yamal foi acionado pela direita e cruzou na área. O sistema defensivo de Portugal se atrapalha, com um corte mal feito de Rúben Dias, a indecisão de Diogo Costa e um leve toque de João Neves para a bola sobrar para Zubimendi, livre, fazer 1 a 0 aos 22 minutos.

Portugal conseguiu reagir rapidamente e quatro minutos depois empatou. Nuno Mendes recebeu na entrada da área, avançou e chutou forte, cruzado, no canto esquerdo do goleiro Unai Simón. Com mais posse de bola, a Espanha dominava as ações, aproveitando a marcação mais frouxa dos portugueses com o passar do tempo. Os espanhóis retomaram a vantagem no placar aos 45 minutos. Novamente em uma rápida subida ao ataque, Pedri conseguiu uma excelente assistência ao acionar Oyarzabal pelo lado direito, nas costas de Rúben Dias. Oyarzabal tocou na saída de Diogo Costa.

Portugal conseguiu equilibrar no segundo tempo e chegou a marcar logo no início da etapa, com Bruno Fernandes após tabela com Pedro Neto pela esquerda, mas houve impedimento de Pedro Neto na jogada e o gol foi anulado. Cristiano Ronaldo, que gesticulava pedindo mais atitude de seus compatriotas, apareceu de maneira decisiva aos 16 minutos.

Nuno Mendes avançou pelo lado esquerdo e cruzou. A bola espirrou na zaga e subiu. Cristiano Ronaldo ganhou duelo com Cucurella e com um toque de direita empatou o jogo. Foi o 938º gol do atacante português em jogos oficiais. A Espanha não tinha mais o domínio do primeiro tempo, já que os portugueses conseguiam uma marcação mais precisa.

Yamal pouco aparecia e conseguiu uma finalização de fora da área aos 31 minutos. A melhor chance dos espanhóis foi com Isco, que entrou no segundo tempo e acertou um belo chute da entrada e exigiu uma grande defesa de Diogo Costa. Aos 41 minutos, Cristiano Ronaldo foi ao chão e acabou substituído por Gonçalo Ramos.

O empate persistiu até o final do tempo normal e forçou a prorrogação. Portugal teve mais chances no primeiro tempo da prorrogação, mas não conseguiu alterar o placar. Lamine Yamal acabou substituído no intervalo, e a Espanha melhorou na segunda etapa.

