Em visita neste domingo (8/6), ao mirante Lúcia Almeida, na avenida 7 de Setembro, Centro, o prefeito de Manaus, David Almeida, relembrou os impactos da cheia histórica de 2021, quando o local ainda abrigava o abandonado prédio da Companhia Energética do Amazonas (Ceam), e destacou a nova realidade da área: um espaço requalificado, acessível e transformado em ponto turístico, que hoje permite à população contemplar de forma segura e digna o fenômeno natural da subida do rio Negro.

“Em 2021, eu estive aqui e vi a água avançando pelas calçadas, atingindo diretamente o prédio deteriorado e fechado. Hoje, o que temos é um ambiente vivo, integrado à cidade, pronto para receber as pessoas e fortalecer o centro histórico de Manaus”, afirmou o prefeito, enquanto mostrava a atual cota do rio, que já passa de 28 metros e 70 centímetros.

Com uma vista privilegiada para o rio Negro e acesso direto pela avenida 7 de Setembro, o mirante Lúcia Almeida representa um marco da transformação urbana em Manaus. Executada pelo programa “Nosso Centro”, a obra devolveu à cidade um espaço antes esquecido, ampliando o fluxo de visitantes, gerando oportunidades para pequenos empreendedores e ativando o comércio da região.

Além do mirante, o local abriga o Pier Manaus 355, com atrações como o navio-patrulha da Marinha, em exposição aberta ao público. “É uma excelente pedida para o domingo: vir ao centro, visitar o mirante, conhecer o navio e desfrutar da beleza da nossa cidade. Este é o resultado de um trabalho de resgate do centro que estamos realizando com muito empenho”, reforçou David Almeida.

Preparação e resposta à cheia

Com a cheia de 2025 já atingindo diversos pontos da cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio da Defesa Civil e das secretarias envolvidas, está atuando preventivamente em áreas de risco e regiões tradicionalmente afetadas. As ações incluem a construção de pontes, entrega de kits de madeira, monitoramento hidrológico, serviços de limpeza, apoio às famílias atingidas e medidas emergenciais em áreas alagadas.

“Estamos preparados para este período. Nossa gestão tem trabalhado de forma antecipada para garantir segurança, mobilidade e dignidade às famílias afetadas. Temos equipes em campo, obras estruturantes em andamento e atenção redobrada onde a cheia já chegou”, destacou o prefeito.

Valorização histórica

A transformação do antigo prédio da Ceam em um mirante moderno representa também a valorização do patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. A requalificação da área respeitou a estrutura original, ao mesmo tempo em que abriu o espaço para o convívio social, para a economia criativa e para o turismo.

“Ao resgatar esse espaço, mostramos que é possível honrar o passado e construir o futuro. Hoje, o cidadão pode não apenas ver a cheia, mas compreendê-la, fotografá-la, sentir o cheiro do rio e se conectar com a identidade de Manaus”, concluiu David Almeida.