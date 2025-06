Visuliazação: 0

Uma noite de pura energia, tradição e emoção tomou conta do Curral Zeca Xibelão neste sábado (7/6), quando o Boi Caprichoso realizou mais um Ensaio Show, reunindo a Nação Azul e Branca em preparação para o aguardado Boi de Rua, que acontecerá no dia 21 de junho, saindo de dois pontos: Palmares e Francesa.

O espetáculo contou com a presença do tripa Edson Azevedo Jr., do Amo do Boi Caetano Medeiros, da Marujada de Guerra, Raça Azul, toadeiros, CDC e Troup. A perfeita combinação entre tradição e paixão azulada emocionou o público e elevou ainda mais as expectativas para o Festival de Parintins.

Para o diretor de arena e conselheiro de arte Edwan Oliveira, o evento foi um verdadeiro show à parte.

“O Ensaio Show deste sábado foi fantástico! Uma energia muito positiva, com toadas de galera e um público apaixonado. Este foi o primeiro esquenta oficial para o Boi de Rua, que este ano terá um formato especial, saindo de dois pontos: Palmares e Francesa. Tenho certeza de que viveremos um dos maiores Bois de Rua dos últimos tempos”, afirmou Edwan.

Já o tripa Edson Azevedo Jr. destacou o clima de emoção e o compromisso com o espetáculo.

“Foi um ensaio muito especial. Estamos nos aquecendo para o nosso grande Boi de Rua do dia 21. A Nação Azul e Branca pode esperar um verdadeiro show, com a força dos nossos itens, da Marujada, do elenco inteiro. Estamos prontos para entrar no Bumbódromo com energia total e, se Deus quiser, trazer para o Curral o troféu de Tetracampeão”.

O Amo do Boi, Caetano Medeiros, também compartilhou seu entusiasmo.

“As expectativas são as melhores possíveis. Estamos nos preparando intensamente para um festival grandioso. O Caprichoso vem forte, com muitas surpresas. Estar aqui com essa galera maravilhosa é fortalecer ainda mais a caminhada rumo ao tetra.”

A emoção tomou conta também dos torcedores. Para Irlan Carvalho, o Boi de Rua vai muito além de uma simples festa. “O esquenta já é uma prévia emocionante do que está por vir. Para mim, o Boi de Rua é sagrado. É onde extravaso todo o meu amor pelo Caprichoso. É sentimento puro, é tradição viva”.

Faltando menos de 20 dias para o grande espetáculo, o Caprichoso segue com ensaios intensos e com a preparação total para as três noites do Festival de Parintins 2025.