A Prefeitura de Manaus assinou contrato de R$ 1,6 bilhão com a empresa Energia Limpa S/A para a prestação de serviços de implantação, operação e manutenção de mini usinas fotovoltaicas para geração de energia solar nos prédios públicos municipais.

O extrato do contrato consta no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (9). O prazo da concessão é de 27 anos. Está permitida a prorrogação contratual em até oito anos.

Em abril deste ano, o prefeito David Almeida sancionou a Lei nº 2.870/2022, que permite que os serviços de implantação, operação e manutenção das miniusinas sejam executados por uma empresa privada.

De acordo com Almeida, técnicos da prefeitura estimam que o sistema que aproveita a luz do sol possa gerar economia mínima de 10% por ano ao Município. Segundo o prefeito, em 2019, a conta de luz da Prefeitura esteve na média de R$ 66,5 milhões.

Confira o extrato no Diário Oficial do Município:

