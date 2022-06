5/5 - (2 votes)

O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, recebeu a equipe do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) nesta quarta-feira (22/06), na ocasião foi apresentado ao chefe do executivo o programa "Eleitor do Futuro" que está sendo implantado nas escolas do município, com a meta de levar a consciência de cidadania e importância do voto nas eleições.

Na parte da manhã foi realizado as palestras na Câmara Municipal com alunos da Escola Estadual Angelina Palheta Mendes, onde participaram 60 alunos. À tarde na prestigiaram o evento 383 alunos da Escola São Francisco de Sales que aconteceu na quadra da escola. Foi realizado palestras sobre cidadania e democracia, treinamentos com a urna eletrônica, com o intuito de suscitar reflexões acerca de temas como a importância do voto e suas consequências; o voto do adolescente de 15 e 17 anos.

Edson Mendes destacou a importância do projeto e garantiu total apoio para implantação e execução nas escolas de Barcelos “É um trabalho de formação política que começa na base, instrui nossos barcelenses e os prepara para o futuro. Muito relevante”, avaliou o Prefeito Edson Mendes.

O Projeto Eleitor do Futuro foi concebido no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas – TRE/AM por meio da Portaria n. 835/2012, com o objetivo de ampliar, capacitar e mobilizar o contingente de jovens e futuros eleitores do Estado ao exercício livre e consciente do direito de votar e ser votado, mediante implantação de diversos dispositivos para o amplo conhecimento dos estudantes sobre a Justiça Eleitoral. VEJA TODAS AS FOTOS CLICANDO: AQUI

CONFIRA AS IMAGENS (Fotos: Wellington Mello):