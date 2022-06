O enorme restaurante flutuante Jumbo Kingdom afundou no Mar da China Meridional depois de ser rebocado de Hong Kong, onde fez história, inclusive como cenário para filmes muito famosos. Inaugurado em 1976, a estrutura serviu mais de 30 milhões de clientes da cozinha tradicional cantonesa em um ambiente de estilo imperial.

Segundo informou sua controladora Aberdeen Restaurant Enterprises, a perda foi total, encerrando a rica trajetória do estabelecimento. A embarcação de três andares virou no domingo (19), perto das Ilhas Paracel, depois de encontrar condições adversas e ter as águas do mar entrando em sua composição.

“A profundidade da água no local é superior a 1.000 metros, tornando extremamente difícil realizar trabalhos de resgate”, acrescentou a controladora. Felizmente, as informações são de que não houve mortes e nenhum membro da tripulação ficou ferido.

James Bond e Tom Cruise já estiveram a bordo

Ao longo do tempo, o Jumbo Kingdom e seus 260 metros de comprimento esteve atracado nas águas de Hong Kong, e se tornou um local de estrelas de cinema, aparecendo em filmes como “Contagion”, “James Bond: The Man With the Golden Gun” e “Enter the Dragon”, estrelado por Bruce Lee. O restaurante flutuante também atraiu algumas das figuras públicas mais conhecidas do planeta, incluindo a rainha Elizabeth II, Jimmy Carter e Tom Cruise.

Porém, suas condições financeiras não estavam muito boas nos últimos anos. Em 2013, por exemplo, operou com prejuízo, acumulando mais de US$ 13 milhões em dívidas. Em 2020, foi fechado em definitivo, por causa da pandemia, demitindo toda sua equipe. No final de maio deste ano, a empresa anunciou que iria transferir toda a estrutura flutuante para um local não especificado, enquanto buscaria potenciais investidores para a embarcação, que agora se encontra a cerca de 1.000 metros embaixo da água.