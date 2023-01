A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) da Polícia Cilvil do Amazonas, informou que prendeu 318 pessoas investigadas por homicídios, de janeiro a dezembro de 2022.

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, disse que o último “recorde” de prisões havia sido no ano de 2019, quando a DEHS totalizou 228 prisões.

Segundo o delegado, no decorrer de 2022, a DEHS atingiu seu recorde de prisões mensais, sendo o primeiro no mês de fevereiro, quando efetuou as prisões de 37 pessoas. Entretanto, em agosto superou essa marca e prendeu 44 suspeitos.

Houve também recorde no número de prisões em uma única semana de trabalho, quando entre os dias 7 e 12 de novembro, foi desencadeada a Operação Housekeeping, que resultou nas prisões de 18 infratores, por diversos homicídios na capital.

A delegacia especializada também totalizou 519 Inquéritos Policiais (IPs) remetidos ao Poder Judiciário.

O delegado disse que a DEHS atuou de forma efetiva na elucidação dos crimes de homicídios e deflagrou operações, que resultaram no nas prisões. Ele avalia como positivo o trabalho desempenhado pelas equipes da unidade policial especializada.

“Esse é um saldo positivo, pois mostra que a DEHS vem desempenhado um trabalho de excelência nas investigações dos crimes de sua competência, além de destacar que por meio das grandes operações deflagradas, conseguimos chegar a autoria dos delitos, e também dar uma resposta à população amazonense”, salientou o delegado.