O músico Igor Moreira, 29, foi morto com pelo menos 20 tiros no final da tarde desta quarta-feira, 4/1, em uma residência localizada na Rua Botelho Magalhães, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus. As informações são do Portal A Crítica.

De acordo com os vizinhos, o homem chegou na residência acompanhado da esposa em seu carro. Em seguida, abordados por indivíduos em um veículo branco. Os homens adentraram a casa e atiraram contra a vítima. Ao menos vinte tiros atingiram o cantor, que morreu dentro da residência, de acordo com o Departamento de Perícia Técnico Científica (DPTC).

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.