Rio de Janeiro – Uma festa de casamento foi interrompida após criminosos em fuga invadirem um condomínio onde acontecia a celebração no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último sábado (26).

(Foto: Reprodução/Record TV)

No vídeo, é possível ouvir que tiros foram disparados no momento em que o noivo, que é policial militar, trocava votos com a esposa. O PM interrompeu a cerimônia e saiu à procura dos criminosos, acompanhado de cerca de 30 agentes, que também estavam no casamento.

Segundo o noivo, o grupo conseguiu ajudar a equipe que estava em perseguição aos suspeitos. Em entrevista à Record TV Rio, Rodrigo Prujansk detalhou a situação e contou como deu prosseguimento à festa após a prisão dos criminosos.

“Nós escutamos os disparos mais próximos, como dá pra reparar no vídeo, e automaticamente nos mobilizamos e encontramos os policiais do Choque, que nos passaram as características dos criminosos para conseguirmos auxiliar nas buscas dentro do condomínio”, disse.

Rodrigo contou, ainda, como os convidados reagiram ao susto:

“Particularmente, isso acaba sendo uma rotina para gente. É até difícil falar isso. Mas eu percebi que meus convidados estavam extremamente alterados. Demorou meia hora [para normalizar], pedi para minha noiva voltar aos votos e, depois, foi uma maravilha”.

A polícia informou que criminosos tentaram sequestrar um empresário na Barra da Tijuca, também na zona norte da cidade. Eles roubaram o carro da vítima e a fizeram refém.

Na altura da avenida Abelardo Bueno, os assaltantes trocaram tiros com os polícias que patrulhavam a região.

Na ação, um suspeito foi morto e outros dois foram presos após a invasão ao casamento. Um quarto assaltante conseguiu fugir.

A polícia apreendeu seis celulares, munição e uma pistola.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

