A Polícia Federal apreendeu R$61 mil em espécie na mala de uma passageira, durante uma abordagem na manhã desta terça-feira, 27/9, em uma aeronave no Aeroclube de Manaus. A mala é da irmã de uma candidata a deputada estadual, que estava indo ao município de Anori (a 195 quilômetros de Manaus).

De acordo com a Polícia Federal, um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para esclarecer os fatos e a origem dos valores, até o momento não comprovada.

A PF intensificou a fiscalização no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no Aeroclube do Amazonas e nos portos de Manaus, além de estar presente em algumas cidades do interior do estado, como parte da Operação Eleições 2022.