Publicação feita pela influenciadora e ex-BBB gerou repercussão e comentários negativos na internet

Belo Horizonte – A ex-BBB e influenciadora digital Paula Sperling foi criticada por internautas depois que ensinou um truque para driblar o uso de máscara em viagens de avião.

“Um segredo para quem já se vacinou e quer dormir respirando no voo longo: coloca uma touca cobrindo o rosto baixa a máscara. Ninguém nunca me pega”, postou a influenciadora nos stories do Instagram.

(Foto: Divulgação / Instagram)

Assim que fez a publicação em uma rede social, seguidores criticaram a influencer por ir contra as orientações recomendadas pelas organizações de saúde.

“E surpreende um total de 0 pessoas”, escreveu uma internauta. “Sem noção pra dizer o mínimo”, postou outra. “Pior é saber que essas influenciadoras ganham bem mais que eu, ensinando lorota!”, alfinetou outra.

Após a repercussão negativa, Paula ironizou os comentários e publicou uma foto com a carteira de vacinação mostrando as duas doses, com uma música chamada “Hipocrisia” tocando ao fundo.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

