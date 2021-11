Avalie o post

Diante do crescente número de pessoas em situação de vulnerabilidade em Manaus vários grupos ligados à Igreja Católica tem realizado trabalhos para minimizar o sofrimento e abrir novos horizontes para que tenham uma vida digna.

Um deles é a Fraternidade “O Caminho”, formada por consagrados, sacerdotes e leigos, que trabalha para atender diariamente migrantes em situação de vulnerabilidade e povo de rua com dependência química. Segundo frei Dimas do Sagrado Coração, é realizado um trabalho de acolhida, escuta, doação de alimentos (café da manhã e almoço) e encaminhamento para locais que trabalham com tratamento para dependentes químicos.

A fraternidade possui duas casas, uma para o público masculino e outra para o público feminino, nas quais realiza suas ações, conforme explica o responsável pela casa masculina

Para realizar as atividades junto aos pobres, a fraternidade conta com doações de alimentos, roupas e itens de higiene. Que desejar ajudar pode entrar em contato pelo número (92) 4141-3851 e 99528-7806





Fonte