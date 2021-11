Avalie o post

A Conmebol convidou o torcedor do Flamengo para acompanhar a final da Libertadores. Por outro lado, o flamenguista disse não querer o ingresso

Montevideu – O flamenguista Gabriel Teixeira Marques, 31, decidiu encarar uma viagem de bicicleta quando saiu de Boa Vista, Roraima, rumo a Montevidéu, no Uruguai, para tentar acompanhar de perto a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras neste sábado (27). Ao todo, foram quase 6 mil quilômetros de viagem, e Gabriel nem ingresso tinha.

Flamenguista viaja de Roraima a Montevidéu em bicicleta (Foto: Reprodução)

A saga do torcedor viralizou nas redes sociais no último fim de semana e comoveu outros flamenguistas que pediram para que o clube rubro-negro doasse um ingresso a Gabriel. “O cara saiu de Roraima até Montevidéu, dá o ingresso pra ele ver o jogo!”, escreveu um torcedor ao marcar o perfil oficial do Flamengo.

Nas últimas horas, através do Instagram, Gabriel esclareceu que faltava 129 km para chegar em Montevidéu e que ainda não tem ingresso para assistir o jogo. “Quero e vou estar no meio da bagunça fora do estádio mesmo. Tá ótimo. Só de participar da comemoração do título junto com a Nação vale qualquer ingresso”, disse Gabriel.

A mobilização nas redes sociais fez a Conmebol convidar o torcedor para acompanhar a final da Libertadores contra o Palmeiras. Por outro lado, Gabriel explicou que a viagem não é exclusivamente pelo Flamengo mas sim um roteiro que ele decidiu incluir na aventura. “A final da Libertadores foi só um desafio que incluí na aventura”, escreveu o torcedor que enfatizou que não queria mídia e nem ingresso.

A post shared by Embuá Pedal Trip (@embuapedaltrip)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte