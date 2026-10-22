Uma apreensão de grande porte mobilizou as forças de segurança no interior do Amazonas. Mais de 1,3 tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em aproximadamente R$ 28 milhões, foi apreendida em um sítio na comunidade do Aracati, na região de Novo Airão.
A droga estava escondida em quatro pontos diferentes de uma área de mata. Dois estrangeiros suspeitos de envolvimento com o tráfico conseguiram fugir ao perceber a chegada dos policiais.
Rota internacional pela calha do Rio Negro
A operação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou uma possível rota internacional do narcotráfico pela calha do Rio Negro. Segundo a Polícia Civil, a droga teria chegado por via fluvial e seria distribuída por rodovias, com possíveis destinos em outros estados brasileiros.
18 horas de trabalho
A retirada dos entorpecentes exigiu cerca de 18 horas de trabalho das equipes no local.
As investigações continuam para identificar e localizar os responsáveis pela carga milionária.
Com informações divulgadas pelo Portal do Lobão.
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