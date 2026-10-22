Uma apreensão de grande porte mobilizou as forças de segurança no interior do Amazonas. Mais de 1,3 tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em aproximadamente R$ 28 milhões, foi apreendida em um sítio na comunidade do Aracati, na região de Novo Airão.

Droga apreendida exposta na sede da Polícia Civil do Amazonas
Droga apreendida exposta na sede da Polícia Civil do Amazonas (Foto: divulgação)

A droga estava escondida em quatro pontos diferentes de uma área de mata. Dois estrangeiros suspeitos de envolvimento com o tráfico conseguiram fugir ao perceber a chegada dos policiais.

Pacotes de skunk apreendidos em Novo Airão
Pacotes de skunk apreendidos em Novo Airão (Foto: divulgação)

Rota internacional pela calha do Rio Negro

A operação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou uma possível rota internacional do narcotráfico pela calha do Rio Negro. Segundo a Polícia Civil, a droga teria chegado por via fluvial e seria distribuída por rodovias, com possíveis destinos em outros estados brasileiros.

Volumes da carga de maconha skunk apreendida no Amazonas
Volumes da carga de maconha skunk apreendida no Amazonas (Foto: divulgação)

18 horas de trabalho

A retirada dos entorpecentes exigiu cerca de 18 horas de trabalho das equipes no local.

Coletiva da Polícia Civil sobre a apreensão
Coletiva da Polícia Civil sobre a apreensão (Foto: divulgação)

As investigações continuam para identificar e localizar os responsáveis pela carga milionária.

Com informações divulgadas pelo Portal do Lobão.

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