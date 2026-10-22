Uma apreensão de grande porte mobilizou as forças de segurança no interior do Amazonas. Mais de 1,3 tonelada de maconha do tipo skunk, avaliada em aproximadamente R$ 28 milhões, foi apreendida em um sítio na comunidade do Aracati, na região de Novo Airão.

Droga apreendida exposta na sede da Polícia Civil do Amazonas (Foto: divulgação)

A droga estava escondida em quatro pontos diferentes de uma área de mata. Dois estrangeiros suspeitos de envolvimento com o tráfico conseguiram fugir ao perceber a chegada dos policiais.

Pacotes de skunk apreendidos em Novo Airão (Foto: divulgação)

Rota internacional pela calha do Rio Negro

A operação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou uma possível rota internacional do narcotráfico pela calha do Rio Negro. Segundo a Polícia Civil, a droga teria chegado por via fluvial e seria distribuída por rodovias, com possíveis destinos em outros estados brasileiros.

Volumes da carga de maconha skunk apreendida no Amazonas (Foto: divulgação)

18 horas de trabalho

A retirada dos entorpecentes exigiu cerca de 18 horas de trabalho das equipes no local.

Coletiva da Polícia Civil sobre a apreensão (Foto: divulgação)

As investigações continuam para identificar e localizar os responsáveis pela carga milionária.

Com informações divulgadas pelo Portal do Lobão.

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