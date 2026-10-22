Ei, cinéfilos e maratonadores de plantão! O dia 22 de outubro de 2026 está pegando fogo no streaming, com lançamentos cheios de ação, drama e fantasia que vão te deixar grudado na tela. Separamos os 7 mais assistidos do momento para você não perder tempo!

Cara-de-Barro (7.3/10) é puro drama e vingança! A trajetória de Matt Hagen de astro de Hollywood a figura destruída por obsessão é viciante do início ao fim. Vale assistir para ver como a realidade distorcida dele te surpreende — disponível em Netflix e Prime Video.

The Weight (6.8/10) entrega adrenalina pura com sua proposta arriscada de contrabando em prisão brutal. Samuel e o grupo de reclusos vão te manter na ponta da cadeira até o final. Maratone no Disney+ ou Max!

Moana (7.5/10) traz a magia live-action da Polinésia com a destemida filha do chefe salvando o oceano. Perfeito para toda a família, com visuais incríveis e emoção garantida na Netflix.

Street Fighter (6.3/10) é o filme de ação que os fãs esperavam! Ryu, Ken e Chun-Li no torneio mortal de 1993 misturam socos, conspirações e nostalgia dos games. Assista no Prime Video ou Max.

Diários de uma Apotecária (8.7/10) é a série mais viciante do momento, com Maomao resolvendo mistérios médicos no palácio imperial. Intrigas, química com Jinshi e suspense — imperdível na Netflix!

A Lista Terminal (8.0/10) mistura ação militar e conspiração com o Navy SEAL James Reece buscando justiça. Emoção e reviravoltas que não te deixam piscar, disponível no Prime Video.

Cyberpunk: Mercenários (8.5/10) é distopia pura com implantes cibernéticos e um herói impulsivo virando mercenário. Visuals incríveis e ritmo acelerado no Disney+ ou Max!

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