A Prefeitura de Manaus informa que, após recomendações da Defesa Civil do Município e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está cancelada a programação em comemoração aos 357 anos da cidade. A decisão prioriza a saúde e o bem-estar de toda a população, depois da qualidade do ar persistir em níveis baixíssimos na capital.

Estão cancelados o Boi Manaus; o Show de Aniversário, no dia 23; e o Boizinho Manaus e o Aniversário Gospel, previstos para o dia 24. Assim como permanecem suspensas as aulas da rede municipal de ensino e as atividades ao ar livre administradas pela prefeitura.

Nas últimas semanas, Manaus tem registrado índices alarmantes de poluição atmosférica, provocados pela fumaça das queimadas em municípios da região Leste do Amazonas e em outros estados. No último sábado, a concentração de poluentes chegou a 401,4 µg/m³.

Além disso, a rede municipal de saúde também registrou aumento de 10,5% nos atendimentos relacionados a sintomas respiratórios entre agosto e setembro.

A Prefeitura de Manaus reconhece a importância das celebrações do aniversário da cidade, mas reforça que, neste momento, a prioridade é proteger a saúde e preservar a vida das pessoas. O município seguirá monitorando a situação e adotando as medidas preventivas necessárias.

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