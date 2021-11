Avalie o post

A Polícia Civil do Amazonas prendeu três homens suspeitos de envolvimento na chacina que matou quatro pessoas da mesma família no município de Codajás, a 240 km de Manaus. O crime aconteceu no dia 26 de outubro.

A operação policial foi deflagrada nesta quinta-feira (25) em Beruri (AM), próximo à comunidade Boca do Beruri. Foram presos: Davi Pais da Silva, 30 anos; Natalício Ferreira da Silva, 56 anos e Natalino Pais da Silva, 21 anos.



Os corpos das vítimas estavam em duas canoas. Segundo a polícia, a família teria sofrido um ataque de piratas do rio enquanto pescava. As vítimas eram: o pai Francisco da Silva Rosas, 71 anos, a esposa Ana Maria Araújo Lima, de 37 anos, e as duas filhas: Janaína Lima Rosas, 18 anos e Ana Paula Lima Rosas, de 14 anos.

No mesmo dia do crime, os corpos das vítimas foram localizados em uma canoa às margens do rio Solimões, aparentemente com cortes causados por arma branca.

