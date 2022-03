Avalie o post

A ação foi praticada por três homens que fugiram por uma área de mata

Manaus – Uma passageira (ainda não identificada), foi baleada durante assalto a linha 415 por criminosos que faziam ‘arrastão’ no veículo . O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (15), na Avenida Torquato Topajós, zona norte de Manaus.

(Foto: Adriano Santos – GDC)

Segundo informações de uma das vítimas, três homens entraram em uma plataforma localizada na altura do bairro da Paz. Logo em seguida, o trio anunciou o assalto, um dos assaltantes chegou a efetuar um disparo no teto, na tentativa de intimidar as vítimas. Outro, rendeu o motorista do ônibus e o obrigou a desviar a rota para acessar a Avenida Santos Dumont, onde, após roubarem os pertences das vítimas, fugiram por uma área de mata.

A passageira ainda disse que, durante a ação criminosa, um dos assaltantes baleou uma mulher que estava no coletivo indo para o trabalho. A vítima foi socorrida pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A polícia foi acionada, mas os envolvidos no assalto não foram localizados. O caso foi registrado no 17 Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

