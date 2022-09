Com o intuito de levar serviços e apoio social para o público idoso, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realiza, neste fim de semana, mais uma ação do Ônibus do Idoso.

No sábado (24), os serviços iniciam às 8h, na Associação Flor de Lis, na avenida Rodrigo Otávio, s/nº, Escola Municipal Graziela Ribeiro, zona sul de Manaus.

No domingo (25), os atendimentos seguem na Associação dos Idosos Flor do Campo, localizada na rodovia AM-010, Km 129, no Ramal Manápolis, no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). A ação ocorre das 8h ao meio-dia.

Entre os serviços oferecidos estão: orientação jurídica, atendimentos psicossociais e de enfermagem, orientação sobre Cadastro Único (CadÚnico), massoterapia, fisioterapia, Idoso Empreendedor, emissão de Registro Geral (RG) e aulão de educação física.

