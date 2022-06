O município de Humaitá, localizado a quase 700 km de Manaus, na calha do rio Madeira, abriu os braços neste final de semana para receber o pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, Arthur Virgílio Neto, que mantém ritmo forte no período prévio às convenções partidárias. Arthur foi recebido com festa popular e o carinho de centenas de pessoas do município, no sábado (18.6) e domingo (19), durante movimentos de rua, reuniões e encontros com lideranças locais. Mesmo com a alegria contagiante, não faltaram reclamos sobre as condições do município, que enfrenta crise de energia elétrica.

“É uma alegria, mas ao mesmo tempo uma tristeza, chegar aqui e ver que a cidade está sem energia elétrica. Humaitá sempre contou comigo e vai continuar contando”, disse Arthur Virgílio, emocionado pela recepção dada a ele pela população, que o acompanhou em carros e motos durante seu deslocamento do aeroporto até uma casa de eventos, onde se reuniu com, aproximadamente, 500 pessoas.

“O povo está no limite da sua paciência, no limite do seu sofrimento. Nós temos que ter voz que sustente e traga prosperidade para cá, porque esse município merece”, destacou Virgílio. “Fico muito emocionado com a recepção das pessoas, mas eu posso dizer que o leão rugiu. Humaitá disse hoje, com muita clareza, o que deseja na luta pelo seu futuro. Seremos parte dessa engrenagem para derrotar as injustiças. Quero o povo derrotando as injustiças e se libertando”, completou o ex-senador.

Arthur também concedeu entrevista para a rádio Humaitá e manteve outros encontros com lideranças

Para o ex-prefeito de Humaitá, Herivâneo Seixas, a visita de Arthur Neto foi uma alegria para o povo humaitaense. “Eu tenho certeza de que Humaitá não está mais sozinho. A população veio em peso prestigiar esse fenômeno da política amazonense e a gente tem que agradecer a Deus, acima de tudo, e a esse jeito amigo e carinhoso do Arthur tratar as pessoas”, destacou.

Arthur também concedeu entrevista para a rádio Humaitá e manteve outros encontros com lideranças. “Foi um prazer receber o Arthur em nossa cidade e há 22 anos eu ouço falar tanto de Arthur Virgílio Neto, que ele é um homem incansável, guerreiro, trabalhador, que realmente busca fazer algo pela população e hoje tive o privilégio e a honra de estar ao lado desse homem, receber um abraço e o acolhimento dele”, disse a dona de casa Suely Santos, que fez questão de abraçar o pré-candidato ao Senado.

Além do ex-prefeito, também integraram o grupo de lideranças locais que receberam o pré-candidato ao Senado os vereadores Samuel Moraes, o Samuel da Colônia, e o Paizinho; além da presidente do PSDB de Humaitá, a ex-vereadora Régi Trindade. Os dois vereadores têm suas origens como pescador e lembraram da participação de Arthur na aprovação do Seguro Defeso, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. “É uma felicidade! Ele [Arthur] aqui é um ídolo”, concluiu Régi Trindade.