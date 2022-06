A inovação tem sido uma companheira diária da Amazon, que tem investido pesado em tecnologia para acompanhar a previsão de um crescimento global de 50% no e-commerce até 2025. Agora, a gigante do varejo anunciou o primeiro robô móvel totalmente autônomo. Batizado de Proteus, o robô foi desenvolvido para mover grandes cargas nos centros de distribuição da empresa nos EUA e já está em plena atuação, com capacidade bem ampla, inclusive de reconhecimento de humanos.

Proteus entre os humanos

Um dos diferenciais do Proteus é a capacidade de navegar com segurança em torno de funcionários humanos, ao contrário de outros modelos já amplamente usados pela empresa e que precisam de um espaço de trabalho confinado e longe de pessoas.

Segundo a empresa, o Proteus é uma máxima em “tecnologia de segurança do trabalho, percepção e navegação robótica”.

Para demonstrar esse poder, a empresa fundada por Jeff Bezos divulgou um vídeo da máquina realizando algumas tarefas, possivelmente, usando um laser verde para se localizar espacialmente e para parar suas atividades quando um humano cruzar o caminho.

Proteus em ação: vídeo da Amazon mostra como é a atuação do robô nos armazéns nos EUA. Imagem: Reprodução Youtube / Amazon

Leia mais:

Robótica é prioridade da Amazon

A Amazon também vem estudando implantar outros sistemas robóticos em suas unidades. Um deles, chamado Cardinal, é um braço robótico que pode levantar e mover pacotes com até 22kg. A expectativa é colocá-lo em atividade já no próximo ano.

A empresa informa que seus sistemas de visão computacional permitem escolher e levantar pacotes individualmente, mesmo que eles estejam empilhados.

Outra inovação é uma tecnologia que permite que os funcionários abandonem os escâneres manuais usados para ler códigos de barras. Em vez disso, entram câmeras que reconhecem as embalagens ao exibir a caixa em frente a ela.

Não há muitos detalhes sobre como funciona além de uma combinação de aprendizado de máquina e um sistema de câmera de 120 fps, mas o efeito é semelhante ao que já foi aplicado na tecnologia ‘Just Walk Out’ da empresa, que permite mercados sem atendentes e caixas.

Preocupações trabalhistas

Como costuma acontecer com qualquer nova tecnologia de robôs, existem possíveis preocupações trabalhistas. Apesar de relatos recentes de que a Amazon poderá em breve ter dificuldades para encontrar trabalhadores ao expandir os negócios, a empresa diz que não pretende construir robôs em vez de contratar pessoas.

Um líder da divisão de robótica da Amazon disse explicitamente à Forbes que “substituir pessoas por máquinas é apenas uma falácia” que pode levar uma empresa à falência. Por sua vez, a Amazon afirma que todos os seus novos robôs podem realmente ajudar a melhorar a segurança.

Cardinal, por exemplo, opera em locais onde os trabalhadores levantariam e torceriam pacotes pesados, um movimento que pode causar ferimentos, e o Proteus poderia “reduzir a necessidade de as pessoas moverem manualmente objetos pesados”.

A empresa também está trabalhando em um robô que entregaria caixas aos trabalhadores. Além disso, as máquinas não faltam e muito menos reclamam de suas atividades laborais. Um prato cheio para quem quer lucro e redução nos custos.

Via: Exame

Já assistiu aos novos vídeos no YouTube do Olhar Digital? Inscreva-se no canal!

O post Conheça Proteus, o novo robô da Amazon que levanta peso e reconhece humanos apareceu primeiro em Olhar Digital.