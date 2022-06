Avalie o post

Para marcar os 48 anos de idade celebrados nesta quarta-feira (22), a cantora Joelma lançou um videoclipe gravado no interior do Amazonas, no município de Novo Airão (a 195 quilômetros de Manaus).

Intitulado “Amor No Silêncio”, o vídeo enaltece o lado amazônico de Joelma, que aparece numa rabeta trajando peças de referência indígena. O material também mostra imagens das belezas naturais do estado, como o Rio Negro, tucanos, onças pintadas e a vegetação própria da localidade.

Conhecida por propagar a cultura do Norte por todo o país a quase 20 anos de carreira, Joelma já quebrou barreiras na indústria musical e é considerada, por muitos, a maior performer do Brasil.

Durante o lançamento do videoclipe, Joelma fala sobre o que a move. “É a minha cultura, o Norte do nosso Brasil e cantar sobre o amor. Esse clipe gravado na Amazônia é muito especial pra mim. Gravamos na cidade de Novo Airão em Manaus e foi muito especial estar em meio à natureza, ao rio. Eu me diverti, estava literalmente em casa”, comenta.

A música está inclusa no novo DVD “Isso é Calypso Na Amazônia”, gravado a pouco mais de um mês, em Manaus, e que será lançado em breve. A música foi composta por Júnior Silva, Lucas Papada e Anajuh.

Confira o vídeo abaixo: