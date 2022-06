A missão Psyche, da NASA, deve pousar em um asteroide (com o mesmo nome da missão) para confirmar a teoria de que o objeto espacial com 225 quilômetros de largura é o núcleo exposto de um protoplaneta. Para ajudar no objetivo, cientistas criaram um mapa detalhado do asteroide alvo da missão.

O Psyche é rico em metais e um dos objetivos do mapa foi justamente identificar algumas de suas propriedades. A pesquisa foi feita por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e contou com a participação de pesquisadores do observatório ALMA, no deserto do Atacama, no Chile.

Usando a rede do famoso observatório foi possível medir a luz emitida pelo asteroide, permitindo a que temperatura e algumas propriedades elétricas do astro fossem medidas. Os dados foram comparados com emissões simuladas para que fosse possível identificar os metais e silicatos.

“Os mapas revelam vastas regiões ricas em metal varrendo a superfície do asteroide, juntamente com uma grande depressão que parece ter uma textura de superfície diferente entre o interior e sua borda; essa diferença pode refletir uma cratera cheia de areia mais fina e bordada com materiais mais rochoso”, diz o comunicado do instituto.

“A superfície de Psyche é muito heterogênea”, diz o principal autor Saverio Cambioni. “É uma superfície evoluída, e esses mapas confirmam que os asteroides ricos em metais são mundos interessantes e enigmáticos. É mais uma razão para esperar que a missão Psyche vá para o asteroide”. No asteroide foi encontrado um grande grupo de minerais feitos de silício e oxigênio misturados com outros elementos.

Missão Psyche

Psyche é uma missão inédita que irá orbitar um asteróide chamado 16 Psiquê (16 Psyche, em inglês), um dos primeiros a serem conhecidos. Ele foi descoberto pelo astrônomo italiano Annibale de Gasparis em 1852. Batizado em homenagem à deusa da alma na mitologia grega, é o maior asteroide do tipo M já descoberto.

A jornada da espaçonave até seu alvo levará três anos e meio. Quando seu comissionamento estiver completo, a espaçonave terá 24,76 metros de comprimento por 7,34 metros de largura, aproximadamente o mesmo tamanho de uma quadra de tênis. Ela será alimentada por dois painéis solares, e usará vários instrumentos, incluindo câmeras e espectrômetros, para determinar a topografia, estrutura interna e campo gravitacional de 16 Psiquê, bem como sua idade.

Ela também testará um sistema experimental de comunicação a laser denominado DSOC (Deep Space Optical Communications) para se comunicar com a Terra. Ele usa fótons (luz) para se comunicar em vez das ondas de rádio normais, e promete desempenho de 10 a 100 vezes o dos sistemas atuais baseados em rádio, sem aumento significativo na massa, volume ou consumo de energia do equipamento.

Psyche é uma missão irmã da Lucy, missão lançada em novembro que irá estudar vários asteroides troianos de Júpiter. Apesar de um problema com um de seus painéis solares, a espaçonave atualmente prossegue como programado rumo a seu alvo, numa missão que deve durar 12 anos.

Os asteroides que serão explorados pela Lucy são chamados pela Nasa de “fósseis” da formação de planetas, e podem nos dar pistas sobre as origens do sistema solar. O motivo é que eles teriam sido capturados nas suas órbitas atuais no começo da formação do sistema solar.

