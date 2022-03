Avalie o post

A mulher entrou em briga corporal com um dos assaltantes

Manaus – Uma mulher, que preferiu não se identificar, desarmou um criminoso na manhã desta terça-feira (15), durante assalto no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Enquanto seguia para a parada de ônibus com a sua filha por volta de 5h:30, dois homens chegaram em uma moto e atacaram as duas, pegando um celular avaliado em R$3 mil reais.

(Foto: Reprodução)

A mulher, reagiu ao assalto e, entrou em briga corporal com um dos assaltantes. Após chutar as partes íntimas do criminoso pegou a arma dele e começou a atirar, mas a arma estava sem munição.

Os criminosos fugiram. A vítima acionou a polícia e entregou a arma para a unidade policial.

Segundo informações das vítimas os criminosos seriam moradores da área e ambos estariam usando tornozeleira eletrônica. Até o momento ninguém foi preso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte