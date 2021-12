Avalie o post

Em Autazes, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) está intensificando o monitoramento da Covid-19. Foram registrados 11 casos confirmados nas aldeias Guapenú e Soares, que pertencem ao Polo Base Pantaleão, coordenado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus.



A Fundação recebeu notificação que foram registrados, no dia 22 de novembro, dois casos confirmados de Covid-19 na aldeia Guapenú. Já no dia 29 de novembro, foram registrados outros oito casos positivos durante testagem na localidade. No mesmo dia, foi registrado um caso na aldeia Soares, totalizando 11 casos de Covid-19 em área indígena.

O monitoramento é realizado com base nos dados informados pelas secretarias municipais de saúde nos sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde. Apenas em novembro, foram 99 casos confirmados de Covid-19 em Autazes. Em outubro, foram s quatro informados.

Todos os casos estão sendo monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas e pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica.

