Avalie o post

Nesta sexta-feira (3), a Polícia Federal deflagrou a Operação LOBOS II que desarticulou um grupo de criminosos que utilizava a darkweb para a difusão de material de abuso sexual infantil no Brasil e em diversas partes do mundo. Estão sendo cumpridos 104 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva, distribuídos em 20 Estados, entre eles o Amazonas, e no Distrito Federal.



Em 2016, a PF estabeleceu parcerias com forças policiais de diversos países para identificar indivíduos que utilizavam a darkweb na divulgação de material de abuso sexual infantil. Os criminosos atuavam mediante divisão de tarefas para produzir e realizar a difusão de imagens, fotos e comentários acerca de abuso sexual de crianças e adolescentes e, ainda, alimentar a demanda por esse tipo de material.

A união de esforços permitiu a identificação de um indivíduo brasileiro que utilizava a deepweb para hospedar e gerenciar cinco dos maiores sites de abuso sexual infantil de toda a rede mundial de computadores. Os sítios e fóruns da darkweb eram divididos por temática.

Os sites eram utilizados por mais de um milhão e oitocentos mil usuários, em todo o mundo, para postar, adquirir e retransmitir materiais relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes.

A Polícia conseguiu identificar e prender o principal responsável pelos sites em uma ação que foi batizada de OPERAÇÃO LOBOS. Na época, a ação não foi divulgada para não atrapalhar prisões de produtores e consumidores deste tipo de material e o resgate de crianças vítimas em todo o mundo.

Fonte: Polícia Federal

Fotos: Divulgação/Polícia Federal

Fonte