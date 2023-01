Avalie o post

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, divulgou o teor do encontro que manteve nesta quarta-feira (4), em Brasília, com o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), no qual o chefe do executivo estadual apresentou algumas demandas.

Daniela destacou o pedido de apoio à realização do Festival Folclórico de Parintins e à promoção do turismo de pesca esportiva em Barcelos.

O governador destacou a importância turística do festival e apontou a necessidade de parcerias para ampliar a relevância econômica do turismo.

“O festival é o principal atrativo turístico do Norte do Brasil. É a maior manifestação folclórica do mundo, é o maior teatro a céu aberto do planeta. Precisamos atuar em parceria para fortalecer o turismo como matriz econômica”, afirmou o governador, que convidou a ministra a participar da edição deste ano do festival, em junho.

A ministra considerou que a festa de Parintins constitui um espetáculo repleto de simbolismo regional, “representando os povos indígenas e o homem ribeirinho do Norte do país”.

Quanto a Barcelos, Daniela diz que o município atrai milhares de visitantes brasileiros e estrangeiros, um dos principais destinos da atividade no Brasil.