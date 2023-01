Dez integrantes de uma quadrilha que clonava anúncios de imóveis e vendia por menores preços foram presos em Manaus, nesta quinta-feira, 5/1. Segundo a polícia, os donos dos imóveis, que eram anunciados pelo grupo, que fizeram as primeiras denúncias. As informações são do G1 Amazonas.

De acordo com a publicação, um investigador se passou por cliente e assim a polícia conseguiu chegar até o escritório onde eles agiam atualmente e conseguiu identificar o grupo.

"Eles coletam esses imóveis, botam no catálogo deles, anunciam como se estivessem vendendo e financiando. As vítimas caíam nesse golpe, que já faz bastante tempo", disse o delegado titular do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Gerson Aguiar, que investigou o caso.

Um dos presos foi apontado pela polícia como suspeito de ser o chefe da quadrilha de estelionatários. Com ele, foi apreendido um carro de luxo, uma pistola, munições, dinheiro, equipamentos eletrônicos e documentos que serão analisados na investigação. Há oito meses, o homem foi preso pelo mesmo crime.

O delegado alerta para que as pessoas visitem os imóveis, desconfiem de anúncios com valores baixos e de muitas facilidades.

O grupo passará por audiência de custódia nesta sexta-feira, 6/1.