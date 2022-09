Os três principais candidatos ao governo do Amazonas têm discursos que, em menor ou maior grau, sugerem preocupação com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, todos apoiam obras e políticas que são inconsistentes com isto. Todos estão a favor do projeto de reconstrução da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho), com as declarações de apoio ao projeto normalmente sendo complementadas com afirmações da intenção de ter governança e controle do desmatamento.

Infelizmente, o fato é que controlar o impacto da migração dos processos do arco do desmatamento na vasta área a ser aberta a essa pressão, que não se restringe à área ao longo da rodovia em si, teria um custo astronômico e exigiria uma mudança na governança antes dessa abertura que levaria um tempo bem mais longo que um mandato de governador (veja [1-3]). E controlar isto não seria fácil, mesmo com todos os recursos imagináveis. Com relação à parte do impacto que ocorreria ao longo da própria estrada, é falsa a noção de que o asfalto dar melhor acesso para fiscalização resolveria as ilegalidades ambientais tão evidentes hoje: com a melhoria paulatina da estrada desde 2015 os crimes ambientais têm aumentados cada vez mais ao invés de diminuírem (veja [4. 5]).

Essencialmente todos os políticos no Amazonas estão a favor da obra, desde que, é claro, o custo seja pago pelo Governo Federal, ou seja, quase tudo pelos contribuintes em outras partes do País. É evidente que os candidatos ao governo do estado só podem ter a posição que têm, pois nenhum político seria eleito no Amazonas se fosse contra a BR-319. A questão que surge, portanto, não é qual é a posição de cada candidato na campanha, mas até que ponto cada um entende o impacto catastrófico que a BR-319 e suas estradas laterais teriam em qualquer cenário minimamente realista em termos de “governança”. Precisamente a área de floresta sendo ameaçada fornece água que é transportada para São Paulo pelos ventos conhecidos como “rios voadores”, e evitar a perda deste serviço ambiental é fortemente no interesse nacional brasileira (veja [6-8]).

Outra grande questão que os candidatos e outros políticos não querem encarar é de parar a chamada “regularização” de “propriedades rurais”. Esses termos, na grande maioria dos casos, são eufemismos enganadores. “Regularização” implica que as pessoas em questão realmente tenham direito à terra reivindicada e que o fato de não terem o título é apenas devido à ineficiência da burocracia governamental. O discurso de que se trata de ribeirinhos que vivem ao longo dos rios amazônicos há gerações sem ter títulos à terra é falso, sendo que quase toda a área em questão é de ocupação ilegal recente ou mesmo de registros autodeclarados no CAR sem nenhuma fiscalização.

Com a exceção da pequena parte desses programas voltada aos povos tradicionais, não é “regularização”, mas, sim, a legalização de ilegalidades (veja [9-12]). Também não são “propriedades rurais”, pois se trata de terra do governo. A contínua legalização de reivindicações de terra é um dos grandes motores do desmatamento, e isto é estimulado pelo avanço contínuo do marco no tempo estabelecido pelo governo para ser elegível à titulação e pelo aumento repetido do limite máximo da área que pode ser legalizada. Conter o desmatamento requer enfrentar as raízes do problema, não apenas recuperar os órgãos ambientais, embora isto também seja uma necessidade urgente. O que se ouve dos candidatos é apenas a promessa de mais “regularização”.

A imagem que abre este artigo mostra um trecho da BR-319, no estado do Amazonas, em 2018 (Foto: Reprodução/Idesam)

