Trato urinário – Um estudo apresentado pela sociedade brasileira de urologia mostrou que a covid-19 pode causar problemas no trato urinário. Será que é possível se prevenir? Saiba o que pode ser feito caso você enfrente este problema de saúde.

Especialista destaca sintomas do trato urinário após a covid-19. Foto: Secom

Os sintomas mais comuns da covid-19 já são bastante conhecidos, como dor de garganta, falta de ar, febre e dor no corpo. O que ainda não se tem tanto conhecimento são os sintomas que afetam o organismo após a doença, as chamadas sequelas da covid-19.

Pesquisas sobre o tema veem sendo desenvolvidas desde o início da pandemia, e a lista de sintomas relatados após pacientes se recuperarem da infecção pela covid-19 é grande: inclui queixas neurológicas, cardíacas e pulmonares.

Um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia apontou a existência de sintomas relacionados ao trato urinário, conforme destacou o médico urologista Thiago Ferreira.

“Muitas evidências veem apontando para uma relação entre a covid-19 e sintomas urinários. Alguns sintomas mais frequentes são aquele paciente que vai muitas vezes ao banheiro, que levanta muito à noite para urinar, mais que duas vezes, ou aquele paciente que apresenta uma urgência para urinar. Pessoas que não conseguem controlar a vontade miccional, e outros apresentam o esvaziamento incompleto da bexiga. Os estudos sugerem uma infecção causada pelo vírus do covid na mucosa que reveste a bexiga e os canais urinários”, comentou.

O urologista explicou, ainda, que assim como os outros sintomas pós covid-19, não é possível prevenir, mas já existem tratamentos para essas sequelas. Portanto, em caso de sentir apresentar esses sintomas, o importante é buscar atendimento médico na área especializada.

Rebeca Beatriz

