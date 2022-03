Avalie o post

São Paulo – O Memorial da América Latina lança edital para concessão de bolsas de pesquisa para mestres e doutores certificados em programas reconhecidos pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que estejam com matrícula ativa em cursos regulares de doutorado ou pós-doutorado.

Bolsas são voltadas aos temas migrações contemporâneas na América Latina. (Foto: Divulgação Freepik)

Os interessados devem realizar a inscrição até as 17h do dia 25 de abril pelo email [email protected] Serão destinadas até cinco bolsas com valores mensais de R$1.500, durante quatro meses.

As bolsas são voltadas aos temas migrações contemporâneas na América Latina e a integração dos povos pela arte e cultura; literatura para a aproximação inter(trans)cultural em contextos plurilíngues de ensino e aprendizagem de línguas e o papel do Brasil como ator internacional na construção de processos de paz, nas áreas de relações internacionais, direitos humanos, artes, ciências sociais, ciências políticas, educação e licenciaturas.

O edital é uma das iniciativas do Memorial da América Latina e da Rede de Cooperação Unitwin para Integração da América Latina/Cátedra Unesco Memorial, que conta com a participação das universidades paulistas USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas deve-se atender aos objetivos fundamentais nas seguintes linhas de pesquisa:

Ao todo, será destinado o valor de R$ 36 mil ao edital. Os projetos enviados para seleção deverão apresentar propostas de pesquisas voltadas ao tema de expressões culturais ou artísticas para a integração de pessoas em situação de refúgio na América Latina e do papel do Brasil como agente internacional da paz em conflitos provocados pelo êxodo populacional. A seleção terá três fases e podem concorrer pesquisadores que já tenham bolsas de estudo e que tenham vínculo empregatício, desde que apresentem a documentação solicitada no edital.

O edital, com as informações completas e processo seletivo, pode ser acessado na página do memorial pela internet.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

