Nessa segunda chamada, foram contempladas 19,8 mil famílias em todo o Amazonas. Dos quais 14,2 mil são de Manaus e 5,6 mil do interior. Até a última sexta-feira (29), 13.269 novas famílias resgataram o cartão que permite o saque do benefício, no valor de R$ 150 mensais.

Em Manaus, o benefício está sendo entregue no Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida, zona sul. Para receber o auxílio, o beneficiário precisa estar munido de documento de identidade e CPF.

No caso do contemplado não poder comparecer ao centro de convivência por motivos de saúde, algum familiar deve ir ao local e procurar um dos servidores que atuam na entrega dos cartões ou um assistente social.

Balanço

Com o Auxílio Estadual Permanente, o Governo do Amazonas deve alcançar 300 mil famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Com o pagamento do benefício são injetados R$ 45 milhões na economia dos 62 municípios do estado todos os meses.

Fonte: Governo do Amazonas

Fotos: Bruno Zanardo/Secom

