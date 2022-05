Avalie o post

Um homem foi preso em Manaus suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes envolvendo máquinas de cartão de crédito e débito.

Segundo a polícia, o homem aproveitava os momentos de distração dos funcionários para trocar as máquinas verdadeiras por máquinas falsas. Com a troca, os valores caiam em uma conta utilizada pelos suspeitos. O prejuízo estimado às vítimas é de R$ 1 milhão.

O delegado Leonardo Marinho contou que essa é a segunda fase de uma operação policial em que outros três homens já haviam sido presos. Os homens também coletavam dados bancários das vítimas.

“Ele possuía um programa espião, que possibilitava ver o score e dados das vítimas. Ele era também o responsável por toda documentação, abria as contas nos bancos digitais e mapeava toda a cidade, para passar nos postos de gasolina com a moto apreendida para verificar as máquinas”, disse Marinho.

As investigações mostraram que o suspeito tinha experiência na área de tecnologia, mas usava isso para prejudicar outras pessoas.

Durante a prisão, foram apreendidos diversos celulares, mais de 200 chips telefônicos, roupas de marcas, tênis, cartões de crédito e débito, além de documentos.

Com informações da Assessoria de Imprensa*

