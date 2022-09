Um lutador de 26 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, na sexta-feira (9). De acordo com a polícia, o crime aconteceu após o homem ver a casa desarrumada e culpar a mulher. As informações são do G1 Amazonas.

De acordo com a delegada Kelene Passsos, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Oeste-Sul, que a vítima relatou que no dia 24 de agosto deste ano, estava doente em casa na companhia dos filhos de 1, 4 e 7 anos, ocasião em que o homem chegou e viu a casa desarrumada.

Após isso, ele passou a discutir e a agredir a companheira com socos e a deixou desacordada.

“Naquele momento, ele acordou o filho mais novo que começou a chorar e, novamente, passou a enforcar a mulher. Vendo que a criança não parava de chorar, ele a segurou pelas pernas e a deixou de cabeça para baixo, a fim de cessar o choro. A filha mais velha defendeu a mãe, mas foi colocada para fora de casa”, relatou a delegada ao G1.

A delegada disse, ainda, que a vítima procurou a delegacia e comunicou a ação a agressão. “Ressalto a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO) para apuração desses crimes”, afirmou Kelene.

O homem responderá pelos crimes de lesão corporal, injúria, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva. Ele passará por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.