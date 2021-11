Avalie o post

Neste domingo (21) e no próximo (28) a frota de ônibus do transporte coletivo de Manaus será reforçada para facilitar a mobilidade dos candidatos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) haverá ainda uma operação especial de trânsito para organizar o fluxo nesse período.

Os locais de prova com grande movimentação serão monitorados por 60 agentes do IMMU, assim como pontos estratégicos da cidade, para evitar e impedir casos de obstruções, além dos principais corredores viários da cidade, para garantir fluidez e segurança.

A ação inclui também o monitoramento das vias e locais de aplicação do exame, com câmeras do Centro de Controle da Cidade (CCC).

Ônibus

Quem for realizar a prova na Universidade Nilton Lins, no conjunto Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul, terá a linha 350 como opção de ônibus, além do reforço da linha 026, que realizará o itinerário Terminal Integração 3 (T3), passando pelo bairro Cidade Nova, até a faculdade, e vice-versa.

A linha 049, que atende o bairro Amazonino Mendes (Mutirão), terá o acréscimo de mais três ônibus, para levar os usuários que precisarão se deslocar aos locais de exames.

Para atender a demanda de passageiros, que se deslocarão para o Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra), a linha 611 terá o reforço da linha 614, que realizará o itinerário Japiim/T2 e Centro, e vice-versa.

As linhas 069, 073, 092, 460 e 442, que atendem as zonas Norte e Leste, terão o reforço da frota utilizada em dias úteis. A medida é para que os estudantes se programem e tenham opções de deslocamentos.