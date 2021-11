5/5 - (2 votes)

Manaus – Quem curte promoção vai amar o post desta sexta-feira (19)! Isso porque comprar passagens aéreas nunca foi tão fácil como agora. Aqui você vai encontrar destinos maravilhosos, com preços incríveis e facilidades no pagamento. Confira o festival de preços baixos que as companhias áreas fazem para voos partindo de Manaus entre fevereiro e março de 2022. Tá pai d’égua demais, maninho(a)!

Para viajar em fevereiro, as passagens aéreas da capital do Amazonas para Parintins estão custando apenas R$ 286 no voo direto da Azul (veja detalhes na imagem abaixo); para São Gabriel da Cachoeira, o valor a ser pago é de R$ 461 no voo direto da mesma companhia. Para Santarém (PA) os bilhetes podem ser adquiridos por R$ 486 no voo direto da GOL; e para São Paulo (Guarulhos) o investimento é de R$ 634 no voo da Azul (ida) e da GOL (volta).

Também há super ofertas para voos em março: de Manaus para Porto Velho (RO) os bilhetes podem ser comprados por somente R$ 343 no voo direto da Azul; para Belém (PA) o preço fica em R$ 432 no voo direto da GOL; para o Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) o viajante vai pagar apenas R$ 612 no voo da Azul; para Brasília (DF) os bilhetes podem ser adquiridos por R$ 558 no voo direto da GOL; para Salvador (BA) e São Luís (MA) os preços ficam por incríveis R$769 e R$ 914, respectivamente, no voo da Azul.

Em abril, os destaquem são as cidade de Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR), cujas passagens podem ser compradas por R$ 718 e R$719, voando pela Azul.

Vale ressaltar que todos os valores são para passagens de ida e volta e já incluem as taxas de embarque. Os preços podem ser alterados a qualquer momento pelas companhias aéreas.

Garanta aqui passagens Manaus/Parintins por R$ 286 (ida e volta)

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras cidades na compra das passagens aéreas

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel com descontos especiais

