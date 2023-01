A boneca Kamélia chega a Manaus neste sábado, 07/01, às 20h, e abre oficialmente o Carnaval 2023. Após o desembarque no Aeroporto de Manaus, haverá o tradicional "Baile da Chegada", marcado para 21h, no Olímpico Clube (Av. Constantino Nery, nº 1.105, bairro Presidente Vargas, zona Oeste de Manaus).

Considerada um símbolo carnavalesco da capital amazonense, sua história surgiu em 1938, quando um dirigente do Olímpico Clube levou uma boneca comprada na antiga loja 4.400, inspirada nas Baianas de Salvador, para o desfile de Carnaval.

A tradição de começar o Carnaval com a chegada da Kamélia começou em 1955. Mas, somente em 1958, a boneca recebeu, pela primeira vez, em cerimônia oficial, as chaves da cidade durante sua chegada, que é considerada patrimônio cultural imaterial do Estado do Amazonas e ocorre há mais de 80 anos.

'Baile da Chegada'

O 'Baile da Chegada' contará com a presença da Bateria do Swing da Nêga, os bonecos Jardineira e Zé Pereira, Banda da Bica, além de convidados especiais como: rainhas e reis momos, casais de mestres-salas, porta-bandeiras, passistas e autoridades do samba.