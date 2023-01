Um lance forte na partida entre Buffalo Bills e Cincinatti Bengals, no Monday Night Football da NFL, chocou os torcedores e jogadores nesta segunda-feira, 2. O safety Damar Hamlin, dos Bills, desmaiou em campo depois de um tackle e precisou ser socorrido pela ambulância. O atendimento foi dramático, com os outros jogadores se colocando ao redor de Hamlin de joelhos no meio do gramado. O Comissário da NFL, Roger Goodell, emitiu um comunicado minutos depois do socorro prestado ao jogador suspendendo o jogo. As informações iniciais são de que Hamlin ficou 9 minutos desacordado, precisou ser reanimado em campo e está em “estado crítico”. “Nossas orações estão com Damar e o Buffalo Bills. Vamos liberar mais informações assim que possível”, diz o comunicado da entidade.

NFL statement on tonight’s Bills-Bengals game: pic.twitter.com/odLrDlpQGU — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 3, 2023